Галич в откровенном купальнике оправдалась, почему не хочет избавляться от живота

Блогерша и телеведущая Ида Галич отправилась в отпуск в Дубай и продемонстрировала подписчикам свою фигуру в бикини. Она рассказала, почему перестала стесняться своего выпирающего живота.
Галич поделилась, что раньше переживала о фигуре на фоне стройных барышень с выдающимися формами, но в какой-то момент осознала, что у нее все нормально.
"Мне хорошо. Я сегодня в абсолютной любви к каждой частичке своего тела. У меня нормальное тело. Нормальные руки. Нормальный целлюлит. Даже мой животик нормальный", — отметила блогерша.
Она отметила, что и живот у нее должен быть, чтобы выработался гормон, благодаря которому ей удастся вновь забеременеть.
Телеведущая воспитывает четырехлетнего сына Леона.
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