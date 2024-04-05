Галич в откровенном купальнике оправдалась, почему не хочет избавляться от живота

Ида Галич считает необходимым иметь живот, чтобы в будущем забеременеть

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич отправилась в отпуск в Дубай и продемонстрировала подписчикам свою фигуру в бикини. Она рассказала, почему перестала стесняться своего выпирающего живота.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Галич поделилась, что раньше переживала о фигуре на фоне стройных барышень с выдающимися формами, но в какой-то момент осознала, что у нее все нормально.

"Мне хорошо. Я сегодня в абсолютной любви к каждой частичке своего тела. У меня нормальное тело. Нормальные руки. Нормальный целлюлит. Даже мой животик нормальный", — отметила блогерша.

Она отметила, что и живот у нее должен быть, чтобы выработался гормон, благодаря которому ей удастся вновь забеременеть.

Телеведущая воспитывает четырехлетнего сына Леона.

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