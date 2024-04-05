Ефремов объяснил, почему в 35 лет так и не завел детей

Никита Ефремов признался в желании и страхе иметь детей

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Российский популярный актер Никита Ефремов в свежем интервью на YouTube-канале Влада Аганова признался, что несмотря на сильное желание иметь детей, испытывает определенные страхи.

Фото: youtube.com by канал Влад Аганов is licensed under public domain

Он признается, что у него слишком интересная семья, в которой творится много разных событий.

"Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно этого. Вот сделаю ребенка сейчас и его ждет вот это все…" — разоткровенничался артист.

Никита Ефремов счастлив в отношениях с художницей Ольгой Шурыгиной. Он отмечает, что рядом с избранницей чувствует себя полноценной личностью со своими целями и желаниями.

Ранее Анна Калашникова призналась, что хочет иметь детей от нового мужа.