Собчак опубликовала своё архивное фото в наряде, который доказывает, что мода возвращается

Ксения Собчак поделилась архивным фото из прошлого в супер модном наряде

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась своим старым фото в образе, который никогда не выходит из моды

Фото: https://t.me/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public domain

Журналистка разместила в своём Telegram-канале снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачном ажурном наряде, сквозь который просвечивает нижнее бельё. Украшает наряд пояс из ниток жемчуга.

Фото, по её мнению, доказывает. что существуют вечные тренды, которые никогда не выходят из моды и всегда возвращаются.

"Прозрачность в тренде была всегда", — написала Ксения под фото.

Ранее Сергей Жуков поделился ностальгическими снимками из прошлого с российскими звёздами.