Собчак опубликовала своё архивное фото в наряде, который доказывает, что мода возвращается

Ксения Собчак поделилась своим старым фото в образе, который никогда не выходит из моды
Журналистка разместила в своём Telegram-канале снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачном ажурном наряде, сквозь который просвечивает нижнее бельё. Украшает наряд пояс из ниток жемчуга.
Фото, по её мнению, доказывает. что существуют вечные тренды, которые никогда не выходят из моды и всегда возвращаются.
"Прозрачность в тренде была всегда", — написала Ксения под фото.
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