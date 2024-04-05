Стало известно, сколько заработал Киркоров на фоне скандала с "голой" вечерникой

Киркоров смог заработать около 200 миллионов рублей на фоне скандала с "голой" вечеринкой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров смог заработать порядка 200 миллионов рублей, несмотря на бойкот на фоне "голой" вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал "Светский хроник".

Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский is licensed under public domain

Компания артиста ООО "Филипп Киркоров Продакшн" заработала почти 200 миллионов рублей. А сумма чистого дохода выросла на тысячу процентов.

Филипп Киркоров угодил в скандал после того, как появился на "голой" вечеринке у блогерши Анастасии Ивлеевой. Общественность потребовала наказать артиста и других гостей мероприятия за пренебрежительное отношение к российскому народу и участникам СВО. Филипп Киркоров был вынужден принести извинения, а впоследствии отправиться в зону боевых действий, чтобы сыграть концерт для российских военнослужащих.

Ранее солиста группа "Любэ" госпитализировали.