Стало известно, сколько заработал Киркоров на фоне скандала с "голой" вечерникой

Российский певец Филипп Киркоров смог заработать порядка 200 миллионов рублей, несмотря на бойкот на фоне "голой" вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал "Светский хроник".
Компания артиста ООО "Филипп Киркоров Продакшн" заработала почти 200 миллионов рублей. А сумма чистого дохода выросла на тысячу процентов.
Филипп Киркоров угодил в скандал после того, как появился на "голой" вечеринке у блогерши Анастасии Ивлеевой. Общественность потребовала наказать артиста и других гостей мероприятия за пренебрежительное отношение к российскому народу и участникам СВО. Филипп Киркоров был вынужден принести извинения, а впоследствии отправиться в зону боевых действий, чтобы сыграть концерт для российских военнослужащих.
Ранее солиста группа "Любэ" госпитализировали.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.