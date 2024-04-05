Николай Расторгуев оказался в больнице в Москве

Солист группы "Любэ" Расторгуев оказался в больнице на фоне проблем с сердцем

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Любэ", музыкант Николай Расторгуев оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Как сообщила его супруга авторам Telegram-канала Mash, артист проходит плановое обследование.

Фото: youtube.com by Канал Хор Сретенского монастыря is licensed under public domain

Известно, что у певца установлен кардиовертер (имплантируемый дефибриллятор, ставят при тяжелой тахикардии и аритмии для формирования здорового сердечного ритма). Сообщается, что в больницу он приехал с личным врачом — в медучреждении ему проведут полное обследование и вновь установят ранее имплантированный кардиовертер.

Николаю Расторгуеву 67 лет. Он является народным артистом России с 2002 года. В настоящее время находится под санкциями всех стран ЕС, Швейцарии, Канады и Украины за поддержку СВО.

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