Екатерина Шпица появилась на публике в наряде подходящем для "голой" вечеринки Ивлеевой

Актриса Катерина Шпица появилась на премьере шоу "Табу" в театре-кабаре Crave в прозрачном платье. В Сети ее наряд не оценили и напомнили о блогерше Анастасии Ивлеевой на "голой" вечеринке.

Фото: youtube.com by канал Лера в Большом Городе is licensed under public domain