Екатерина Шпица появилась на публике в наряде подходящем для "голой" вечеринки Ивлеевой

Актрису Шпицу в прозрачном платье сравнили с Ивлеевой на "голой" вечеринке

Актриса Катерина Шпица появилась на премьере шоу "Табу" в театре-кабаре Crave в прозрачном платье. В Сети ее наряд не оценили и напомнили о блогерше Анастасии Ивлеевой на "голой" вечеринке.

Фото: youtube.com by канал Лера в Большом Городе is licensed under public domain

Шпица поделилась кадрами с мероприятия в своем блоге. Комментаторы выразили свое недовольство по поводу ее образа. Они посчитали, что она выглядит вульгарно.

Катерина появилась на публике вместе со своим мужем, фотографом и фитнес-тренером Русланом Пановым. Мужчина снимал ее проход по красной дорожке и восхищался красотой возлюбленной.

Катерина Шпица воспитывает 12-летнего сына от каскадера Константина Адаева, с которым рассталась практически сразу после рождения наследника. Ей приходилось брать новорожденного сына на съемки и кормить грудью в перерывах, чтобы не остаться без работы.

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