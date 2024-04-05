Чемпионка мира Женя Медведева пожаловалась, что её знают, как девушку Дани Милохина

Фигуристка Женя Медведева рассказала, что слава к ней пришла после видео с Даней Милохиным

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряная призёрка Олимпиады Евгения Медведева рассказала, что её стали узнавать только после того, как ей приписали роман с блогером Даней Милохиным.

Фото: https://vk.com/team.moonbear by ВК-аккаунт Евгении Медведевой is licensed under public domain

Женю Медведеву удивило то, как легко можно стать популярной, не прикладывая для этого каких-то особенных усилий.

"Для меня это был удар, когда ты за 10 секунд снимаешь видео, выкладываешь, оно набирает 20 миллионов просмотров. И потом к тебе кто-то приходит и говорит: "Девушка Милохина". А я два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла. У меня не было такой популярности", — пожаловалась фигуристка в шоу "БеС комментариев".

Ранее Даня Милохин исполнил патриотический танец вприсядку.