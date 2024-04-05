Чемпионка мира Женя Медведева пожаловалась, что её знают, как девушку Дани Милохина

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряная призёрка Олимпиады Евгения Медведева рассказала, что её стали узнавать только после того, как ей приписали роман с блогером Даней Милохиным.
Женю Медведеву удивило то, как легко можно стать популярной, не прикладывая для этого каких-то особенных усилий.
"Для меня это был удар, когда ты за 10 секунд снимаешь видео, выкладываешь, оно набирает 20 миллионов просмотров. И потом к тебе кто-то приходит и говорит: "Девушка Милохина". А я два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла. У меня не было такой популярности", — пожаловалась фигуристка в шоу "БеС комментариев".
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