Звезда "Аншлага" Юрий Гальцев показал взрослого сына: "Похожи, как две капли воды"

Юморист Юрий Гальцев опубликовал фото с мамой и с сыном

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Юморист Юрий Гальцев поделился семейной фотографией.

Фото: https://www.instagram.com/galtsev_yuriy by Инстаграм Юрия Гальцева is licensed under public domain

Звезда "Аншлага" Юрий Гальцев опубликовал в Инстаграм* фото с мамой и взрослым сыном.

"Доброе утро, страна. Мама Рая, рядом сын и внук! Всем хорошего дня! Всем мира и любви", — написал комик под снимком.

Подписчики обратили внимание на то, что в семье все друг на друга очень похожи.

"Ой похожи, как две капли воды"; "На одно лицо"; "Двое из ларца"; "Прекрасная семья", — писали фолловеры под постом юмориста.

Ранее Юрий Гальцев показал, как выглядит сейчас дочь Юрия Гагарина.

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