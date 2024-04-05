Звезда "Аншлага" Юрий Гальцев показал взрослого сына: "Похожи, как две капли воды"

Юморист Юрий Гальцев поделился семейной фотографией.
Звезда "Аншлага" Юрий Гальцев опубликовал в Инстаграм* фото с мамой и взрослым сыном.
"Доброе утро, страна. Мама Рая, рядом сын и внук! Всем хорошего дня! Всем мира и любви", — написал комик под снимком.
Подписчики обратили внимание на то, что в семье все друг на друга очень похожи.
"Ой похожи, как две капли воды";
"На одно лицо";
"Двое из ларца";
"Прекрасная семья", — писали фолловеры под постом юмориста.
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