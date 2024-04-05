Агата Муцениеце показала, как выглядит по утрам: растрёпанная и без косметики

Агата Муцениеце предстала перед подписчиками без кометики

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце не побоялась продемонстрировать поклонникам естественную красоту.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public domain

Счастливая экс-супруга Павла Прилучного опубликовала в Инстаграм* кадры, на которых красуется перед камерой.

35-летняя звезда "Закрытой школы" показала, как выглядит по утрам до того, как причесалась и сделала макияж.

Артистка кокетливо назвала себя "леди совершенство", сопроводив своё видео словами из фильма "Мэри Поппинс".

"Я редкое исключение, я вне конкуренции", — заявила актриса.

Ранее Муцениеце показала романтические кадры с актёром Иваном Чуйковым.

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