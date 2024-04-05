Агата Муцениеце показала, как выглядит по утрам: растрёпанная и без косметики

Актриса Агата Муцениеце не побоялась продемонстрировать поклонникам естественную красоту.
Счастливая экс-супруга Павла Прилучного опубликовала в Инстаграм* кадры, на которых красуется перед камерой.
35-летняя звезда "Закрытой школы" показала, как выглядит по утрам до того, как причесалась и сделала макияж.
Артистка кокетливо назвала себя "леди совершенство", сопроводив своё видео словами из фильма "Мэри Поппинс".
"Я редкое исключение, я вне конкуренции", — заявила актриса.
Ранее Муцениеце показала романтические кадры с актёром Иваном Чуйковым.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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