Муцениеце появилась на публике с новым возлюбленным

Агата Муцениеце появилась на премьере в обнимку с Иваном Чуйковым

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце появилась на премьере шоу "Табу" в московском кабаре Crave в компании телеведущего Ивана Чуйкова. Фотографии знаменитостей появились в Telegram-канале "Бабская курилка".

Фото: youtube.com by канал АПП is licensed under public domain

На большинстве кадров Муцениеце держит телеведущего за руку, поэтому авторы канала предполагают, что между ними исключительно дружеские отношения.

1 апреля актриса в своем блоге поделилась романтичными снимками с ведущим Иваном Чуйковым, чем породила слухи о новом романе. Тогда она написала: "В каждой шутке…", поэтому поклонники решили, что между звездами нет чувств.

Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от бывшего мужа, актера Павла Прилучного. Экс-возлюбленные развелись в 2020 году после девяти лет отношений.

Ранее Елена Ханга высказалась об участии "звездных" детей в шоу талантов.