Муцениеце появилась на публике с новым возлюбленным

Актриса Агата Муцениеце появилась на премьере шоу "Табу" в московском кабаре Crave в компании телеведущего Ивана Чуйкова. Фотографии знаменитостей появились в Telegram-канале "Бабская курилка".
На большинстве кадров Муцениеце держит телеведущего за руку, поэтому авторы канала предполагают, что между ними исключительно дружеские отношения.
1 апреля актриса в своем блоге поделилась романтичными снимками с ведущим Иваном Чуйковым, чем породила слухи о новом романе. Тогда она написала: "В каждой шутке…", поэтому поклонники решили, что между звездами нет чувств.
Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от бывшего мужа, актера Павла Прилучного. Экс-возлюбленные развелись в 2020 году после девяти лет отношений.
Ранее Елена Ханга высказалась об участии "звездных" детей в шоу талантов.
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