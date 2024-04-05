Блатные детки: звездных наследников предостерегли от участия в различных шоу талантов

Телеведущая и журналистка Елена Ханга в программе "ОК на связи!" заявила, что детям знаменитых родителей тяжело и небезопасно принимать участие в шоу талантов по типу "Фабрики звезд".
Ханга объяснила, что у зрителей изначально предвзятое отношение к таким участникам, которое складывается на фоне отношения к их родителям.
"Они обращают пристальное внимание и решают, хороший этот ребенок или нехороший, не только по тому, как он исполняет эту песню, а по тому, как относятся к его родителям", — заявила журналистка.
Женщина пояснила, что если родители нравятся, то ребенка сразу же хвалят и им восхищаются, и ровно наоборот, если мама-папа зрителям не нравятся.
Ханга считает, что подобная ситуация нечестная.
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