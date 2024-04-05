Блатные детки: звездных наследников предостерегли от участия в различных шоу талантов

Елена Ханга считает опасным участие детей звездных родителей в шоу талантов

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Елена Ханга в программе "ОК на связи!" заявила, что детям знаменитых родителей тяжело и небезопасно принимать участие в шоу талантов по типу "Фабрики звезд".

Фото: youtube.com by Канал Просто такая генетика is licensed under public domain

Ханга объяснила, что у зрителей изначально предвзятое отношение к таким участникам, которое складывается на фоне отношения к их родителям.

"Они обращают пристальное внимание и решают, хороший этот ребенок или нехороший, не только по тому, как он исполняет эту песню, а по тому, как относятся к его родителям", — заявила журналистка.

Женщина пояснила, что если родители нравятся, то ребенка сразу же хвалят и им восхищаются, и ровно наоборот, если мама-папа зрителям не нравятся.

Ханга считает, что подобная ситуация нечестная.

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