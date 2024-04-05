Ашли Робертс снова растрогала интернет: раздевшись догола, она устроила фотосессию в ванной

Ашли Робертс устроила голую фотосессию в ванной на Пасху

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ашли Робертс, известная своими обнаженными фотосессиями, снова привлекла внимание своих поклонников, опубликовав фото из ванны во время празднования Пасхи в Котсволде.

Фото: инстаграм аккаунт Ашли Робертс

Звезда Pussycat Dolls позировала в ванне, полностью обнажившись, при этом аккуратно прикрываясь пузырьками.

В других фото Робертс продемонстрировала свои красивые летние наряды и сменила образ, совершив романтическую поездку с новым возлюбленным. Она также поделилась кадрами в компании бывших коллег по "Strictly Come Dancing". Поклонники восхищены ее смелыми снимками и новым романом с Джорджем Роллинсоном, которого она сделала Instagram официальны