Стало известно, почему супруга актера Прилучного исчезла из соцсетей на 12 дней

Супруга известного российского актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян, внезапно пропала из социальных сетей на 12 дней, вызвав беспокойство среди ее поклонников. Однако сегодня актриса вернулась в соцсети и объяснила свое отсутствие, рассказав, что решила взять небольшой отпуск от онлайн-жизни.
Она также поделилась радостными новостями о приходе весны и заявила, что у нее все в порядке. Зепюр Брутян и Павел Прилучный воспитывают сына Микаэля, который в скором времени отметит свой первый день рождения. Пока что Брутян не показывала лицо ребенка публично.
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