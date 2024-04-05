Стало известно, почему супруга актера Прилучного исчезла из соцсетей на 12 дней

Жена Павла Прилучного объяснила свое внезапное исчезновение из соцсетей

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга известного российского актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян, внезапно пропала из социальных сетей на 12 дней, вызвав беспокойство среди ее поклонников. Однако сегодня актриса вернулась в соцсети и объяснила свое отсутствие, рассказав, что решила взять небольшой отпуск от онлайн-жизни.

Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Она также поделилась радостными новостями о приходе весны и заявила, что у нее все в порядке. Зепюр Брутян и Павел Прилучный воспитывают сына Микаэля, который в скором времени отметит свой первый день рождения. Пока что Брутян не показывала лицо ребенка публично.