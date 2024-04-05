Ким Кардашьян подверглась жесткой критике после выпуска новой коллекции свадебных стрингов

После выпуска своей новой коллекции свадебных стрингов, Ким Кардашьян столкнулась с жесткой критикой со стороны фанатов. Они заметили опечатку в одном из продуктов, который быстро стал объектом шуток и обсуждений в социальных сетях. После того, как фанаты обратили внимание на ошибку в слове "Your Mine" вместо "You're Mine", пост был удален из Instagram*, а товар был временно снят с веб-сайта.
Однако, после исправления опечатки на "Yours Mine", коллекция снова была доступна для покупки. Это не первый раз, когда продукция Ким Кардашьян вызывает негативные отзывы. В прошлом году ее микро-стринги "one size fits all" также были подвергнуты критике за неправильное соответствие размеров.
Вместе с тем, мужская линия SKIMS, которую представляет Ушер, получила положительные отзывы и вызвала интерес у покупателей после успешной рекламной кампании.
* — запрещенная социальная сеть.
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