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Ким Кардашьян подверглась жесткой критике после выпуска новой коллекции свадебных стрингов

Фанаты разразились критикой после опечатки в новой коллекции Ким Кардашьян

0:55
Шоу-бизнес

После выпуска своей новой коллекции свадебных стрингов, Ким Кардашьян столкнулась с жесткой критикой со стороны фанатов. Они заметили опечатку в одном из продуктов, который быстро стал объектом шуток и обсуждений в социальных сетях. После того, как фанаты обратили внимание на ошибку в слове "Your Mine" вместо "You're Mine", пост был удален из Instagram*, а товар был временно снят с веб-сайта.

Фанаты разразились критикой после опечатки в новой коллекции Ким Кардашьян
Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян

Однако, после исправления опечатки на "Yours Mine", коллекция снова была доступна для покупки. Это не первый раз, когда продукция Ким Кардашьян вызывает негативные отзывы. В прошлом году ее микро-стринги "one size fits all" также были подвергнуты критике за неправильное соответствие размеров.

Вместе с тем, мужская линия SKIMS, которую представляет Ушер, получила положительные отзывы и вызвала интерес у покупателей после успешной рекламной кампании.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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