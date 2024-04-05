Почему Меган Маркл отказывается от поездки в Великобританию с принцем Гарри?

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Меган Маркл не вернется в Великобританию вместе с принцем Гарри в следующем месяце

0:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, скорее всего не собирается вернуться в Великобританию вместе с мужем принцем Гарри в следующем месяце. Эксперт утверждает, что причиной такого решения могут быть опасения за безопасность из-за проигрыша Гарри дела в высоком суде против Министерства внутренних дел.

Меган Маркл не вернется в Великобританию вместе с принцем Гарри в следующем месяце
Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Также упоминается желание избежать драмы между Меган и ее шуриной, принцессой Уэльской. Однако, решение Меган не посетить Великобританию также может быть связано с тем, что она не хочет становиться объектом внимания в свете королевских событий и предпочитает избежать драмы, связанной с общением с членами королевской семьи.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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