Почему Меган Маркл отказывается от поездки в Великобританию с принцем Гарри?

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, скорее всего не собирается вернуться в Великобританию вместе с мужем принцем Гарри в следующем месяце. Эксперт утверждает, что причиной такого решения могут быть опасения за безопасность из-за проигрыша Гарри дела в высоком суде против Министерства внутренних дел.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0