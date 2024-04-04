Принц Уильям пришел к "трудному" осознанию о своем младшем брате Гарри

По словам королевского эксперта Тома Куинна, принц Уильям пришел к сложному осознанию о своем младшем брате Гарри.
После продолжительного времени раздельного проживания Уильям задумался и пришел к печальному выводу, что ему больше не нужен Гарри, так как он считает, что брат не поддерживал его, а все его поступки только усложняют жизнь Уильяма.
Кроме того, Гарри напоминает Уильяму о прошлых травмах и неприятностях, которые он видит как очень вредные для монархии, а все, что наносит ущерб монархии, наносит ущерб и будущему Уильяма и его наследнику принцу Джорджу. Все усилия Уильяма и Кейт по налаживанию отношений с Гарри и Меган не привели к значительному прогрессу, так как Меган чувствует обиду и не готова прощать.
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