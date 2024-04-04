Рэпер Моргенштерн* стал отцом: "Как зовут человека? Алишерович?"

Рэпер Моргеншьеон* опубликовал семейную фотосессию с младенцем.
Алишер Моргенштерн* разместил в Инстаграм** серию трогательных снимков. На фото запечатлён сам рэпер, его возлюбленная и новорождённый ребёнок.
"Как быстро растут дети", — написал артист под фото.
Такой контент очень удивил подписчиков музыканта.
"У кого украли ребёнка?";
"Прекрасно как семья смотритесь";
"По ускоренному режиму пошли. Как зовут человека? Алишерович?
"Милее за сегодня вы уже больше ничего не увидите", — писали фолловеры под постом рэпера.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
*** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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