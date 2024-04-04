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Рэпер Моргенштерн* стал отцом: "Как зовут человека? Алишерович?"

Рэпер Моргештерн показал новорождëнного ребëнка

0:45
Шоу-бизнес

Рэпер Моргеншьеон* опубликовал семейную фотосессию с младенцем.

Рэпер Моргештерн показал новорождëнного ребëнка
Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern by Инстаграм Моргенштерна is licensed under public domain

Алишер Моргенштерн* разместил в Инстаграм** серию трогательных снимков. На фото запечатлён сам рэпер, его возлюбленная и новорождённый ребёнок.

"Как быстро растут дети", — написал артист под фото.

Такой контент очень удивил подписчиков музыканта.

"У кого украли ребёнка?";

"Прекрасно как семья смотритесь";

"По ускоренному режиму пошли. Как зовут человека? Алишерович?

"Милее за сегодня вы уже больше ничего не увидите", — писали фолловеры под постом рэпера.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

*** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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