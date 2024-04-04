Стали известны все скандала: подробности 16-летнего брака Бейонсе и Jay-Z

Бейонсе и Jay-Z празднуют 16 лет свадебного союза

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Бейонсе и Jay-Z начали встречаться в 2002 году, они работали вместе в музыкальном плане и, наконец, поженились в 2008 году. Сегодня пара отмечает свою 16-летнюю годовщину свадьбы.

Фото: Wikipedia by Pete Sekesan is licensed under CC BY 2.0

Однако их романтические отношения не всегда были гладкими из-за слухов о неверности в 2014 году. В тот момент возникли слухи, что Jay-Z мог иметь роман, особенно после инцидента на Мет-Гала в том же году, когда в лифте произошел конфликт между Бейонсе, ее сестрой Соланж и Jay-Z.

Несмотря на это, семья высказала заявление о том, что они преодолели это событие. В своих альбомах Бейонсе намекает на инцидент, но также выражает глубокую любовь к мужу.