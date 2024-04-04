P Diddy в центре скандального документального фильма о судебных разбирательствах

P Diddy оказался в центре скандала из-за ряда обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые привели к возникновению судебных исков. Сейчас появилась информация о том, что эти события станут основой для создания документального фильма.
Несколько компаний в Голливуде и Великобритании работают над производством фильмов, в которых будут затронуты судебные разбирательства и обыски, а также будет представлена точка зрения людей, бывших в жизни рэпера.
Ранее в марте два роскошных особняка P Diddy были обысканы в рамках расследования по делу о торговле людьми. P Diddy настаивает на своей невиновности и считает это дело политической интригой.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.