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Олег Тиньков* спел с итальянским певцом Андреа Бочелли, но забыл, что вокалист слепой

Банкир Олег Тиньков* оконфузился перед слепым итальянским певцом

0:37
Шоу-бизнес

Банкир Олег Тиньков* попал в неловкую ситуацию, забыв, что поёт со слепым итальянским певцом.

Банкир Олег Тиньков* оконфузился перед слепым итальянским певцом
Фото: https://vk.com/olegtinkov by ВК-аккаунт Олега Тинькова is licensed under public domain

Тиньков* опубликовал в социальных сетях своё выступление в дуэте со слепым итальянским Исполнителем Андреа Бочелли.

Банкир старательно исполнил припев неаполитанской песни "O sole mio".

Воодушевлённый бизнесмен после вокального номера хотел "дать пять" артисту, однако забыл, что имеет дело с незрячим человеком. Его пятерня неловно зависла в воздухе, так как певец не увидел дружеского жеста.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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