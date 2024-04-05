Олег Тиньков* спел с итальянским певцом Андреа Бочелли, но забыл, что вокалист слепой

Банкир Олег Тиньков* попал в неловкую ситуацию, забыв, что поёт со слепым итальянским певцом.
Тиньков* опубликовал в социальных сетях своё выступление в дуэте со слепым итальянским Исполнителем Андреа Бочелли.
Банкир старательно исполнил припев неаполитанской песни "O sole mio".
Воодушевлённый бизнесмен после вокального номера хотел "дать пять" артисту, однако забыл, что имеет дело с незрячим человеком. Его пятерня неловно зависла в воздухе, так как певец не увидел дружеского жеста.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.