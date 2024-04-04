Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов стал отцом во второй раз и рассекретил имя малыша

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов рассказал о прибавлении в своей семье.
Селиванов поделился с подписчиками радостью и тут же рассекретил имя новорождённого.
"Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович!" — написал актёр в социальных сетях.
Артист отметил, что ребёнок очень торопился к родителям, поэтому появился на свет раньше срока. Он объяснил, что малыш "не досидел" до 37 недели.
Селиванов обещал позже рассказать фолловерам, как прошли роды.
Селиванов и Александра Калмыкова рассказали о своих отношениях в 2023 году. Сетевые моралисты упрекали Вована из "Реальных пацанов" за то, что он ушёл от жены Виктории и дочери Евы. Сам же актёр заверил, что уже два года не жил с женой.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.