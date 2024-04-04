Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов стал отцом во второй раз и рассекретил имя малыша

Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов сообщил о рождении сына

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов рассказал о прибавлении в своей семье.

Фото: https://www.instagram.com/selivanov_v by Инстаграм Владимира Селиванова is licensed under public domain

Селиванов поделился с подписчиками радостью и тут же рассекретил имя новорождённого.

"Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович!" — написал актёр в социальных сетях.

Артист отметил, что ребёнок очень торопился к родителям, поэтому появился на свет раньше срока. Он объяснил, что малыш "не досидел" до 37 недели.

Селиванов обещал позже рассказать фолловерам, как прошли роды.

Селиванов и Александра Калмыкова рассказали о своих отношениях в 2023 году. Сетевые моралисты упрекали Вована из "Реальных пацанов" за то, что он ушёл от жены Виктории и дочери Евы. Сам же актёр заверил, что уже два года не жил с женой.