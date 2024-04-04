Бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова спела с уличными музыкантами: "Думала, будет кринжатина"

Модель Алёна Шишкова показала своё мызыкальное дарование, пристроившись к уличным музыкантам.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати внезапно запела. Она опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполняет песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет".
Подписчики Шишковой оценили вокальный талант модели.
"Как приятно видеть, как Алёна начала раскрываться своей аудитории";
"Какой красивый вокал";
"Приятно удивлена, думала будет кринжатина, но нет. Не каждый мог бы так решиться, даже за деньги", — писали фоловеры под постом Алёны.
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