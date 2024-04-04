Бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова спела с уличными музыкантами: "Думала, будет кринжатина"

Модель Алёна Шишкова похвасталась своим вокальным талантом

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алёна Шишкова показала своё мызыкальное дарование, пристроившись к уличным музыкантам.

Фото: https://vk.com/alenkashishkova by ВК-аккаунт Алёны Шишковой is licensed under public domain

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати внезапно запела. Она опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполняет песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет".

Подписчики Шишковой оценили вокальный талант модели.

"Как приятно видеть, как Алёна начала раскрываться своей аудитории"; "Какой красивый вокал"; "Приятно удивлена, думала будет кринжатина, но нет. Не каждый мог бы так решиться, даже за деньги", — писали фоловеры под постом Алёны.

Ранее дочка рэпера Тимати Алиса показала, как она хорошо поёт.