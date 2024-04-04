60-летння Лолита Милявская попросила фотографа сфотографировать её без фильтров и осталась крайне недовольна результатом

Лолита Милявская подарила вазелин фотографу, который показал её без прикрас. Певица считает, что её показали чересчур естественной.
60-летняя Лолита Милявская попросила знакомого молодого фотографа сфотографировать её максимально естественно, без фильтров.
Молодой человек выполнил просьбу певицы, однако она осталась недовольна результатом. Артистка отметила морщины на лице и короткую шею.
Звезда вручила фотографу вазелин и посоветовала ему смазать им объектив своего фотоаппарата.
"Попробуй быть естественным, хотя бы раз в жизни", — написала Лолита в своём Инстаграм*.
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