60-летння Лолита Милявская попросила фотографа сфотографировать её без фильтров и осталась крайне недовольна результатом

Милявская отчитала фотографа, который показал её без фильтров

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская подарила вазелин фотографу, который показал её без прикрас. Певица считает, что её показали чересчур естественной.

Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public domain

60-летняя Лолита Милявская попросила знакомого молодого фотографа сфотографировать её максимально естественно, без фильтров.

Молодой человек выполнил просьбу певицы, однако она осталась недовольна результатом. Артистка отметила морщины на лице и короткую шею.

Звезда вручила фотографу вазелин и посоветовала ему смазать им объектив своего фотоаппарата.

"Попробуй быть естественным, хотя бы раз в жизни", — написала Лолита в своём Инстаграм*.

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