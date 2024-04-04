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60-летння Лолита Милявская попросила фотографа сфотографировать её без фильтров и осталась крайне недовольна результатом

Милявская отчитала фотографа, который показал её без фильтров

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Шоу-бизнес

Лолита Милявская подарила вазелин фотографу, который показал её без прикрас. Певица считает, что её показали чересчур естественной.

Милявская отчитала фотографа, который показал её без фильтров
Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public domain

60-летняя Лолита Милявская попросила знакомого молодого фотографа сфотографировать её максимально естественно, без фильтров.

Молодой человек выполнил просьбу певицы, однако она осталась недовольна результатом. Артистка отметила морщины на лице и короткую шею.

Звезда вручила фотографу вазелин и посоветовала ему смазать им объектив своего фотоаппарата.

"Попробуй быть естественным, хотя бы раз в жизни", — написала Лолита в своём Инстаграм*.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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