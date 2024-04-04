Фигуристка Аделина Сотникова объявила о своей свадьбе с теннисистом: "Красивая пара"

Фигуристка Аделина Сотникова согласилась выйти замуж за теннисиста

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда фигурного катания Аделина Сотникова выходит замуж за спортсмена, от которого тайно родила ребёнка.

Фото: https://www.instagram.com/adelina_sotnikova by ВК-аккаунт Аделины Сотниковой is licensed under public domain

Аделина Сотникова опубликовала в Инстаграм* романтические фотографии с возлюбленным. Фигуристка согласилась выйти замуж за тенниситста по имени Дмитрий, с которым у неё есть общий сын.

Бойфренд, которого спортсменка долгое время скрывала от публики, сделал Сотниковой предложение руки и сердца.

"Я сказала "да", — гласит подпись к фото

Влюблённых поздравила продюсер Яна Рудковская.

"Красивая пара. Поздравляем!" — написала под посто фигуристки продюсер Димы Билана.

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