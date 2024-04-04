Фигуристка Аделина Сотникова объявила о своей свадьбе с теннисистом: "Красивая пара"

Звезда фигурного катания Аделина Сотникова выходит замуж за спортсмена, от которого тайно родила ребёнка.
Аделина Сотникова опубликовала в Инстаграм* романтические фотографии с возлюбленным. Фигуристка согласилась выйти замуж за тенниситста по имени Дмитрий, с которым у неё есть общий сын.
Бойфренд, которого спортсменка долгое время скрывала от публики, сделал Сотниковой предложение руки и сердца.
"Я сказала "да", — гласит подпись к фото
Влюблённых поздравила продюсер Яна Рудковская.
"Красивая пара. Поздравляем!" — написала под посто фигуристки продюсер Димы Билана.
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