Ксения Собчак посоветовала интересную книжку современного автора для детей

Ксения Собчак порекомендовала детскую литературу для чтения

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Ксения Собчак рассказала о хорошей детской книге, которую они с 7-летним сыном Платоном сейчас читают.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Собчак, которая отправилась со своим сыном Платоном в Дубай на каникулы, посоветовала к прочтению интересную детскую книгу.

"Взяли тут с Платоном в дорогу "Петьку" Генриха Книжника", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что в книге повествуется об изнеженном городском мальчике по имени Петя, который отправился в обычную деревню. В сельской глубинке ребёнка ожидают приключения.

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