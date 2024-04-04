Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем отличается газированная вода от минеральной
Австрия усиливает пограничный контроль после того, как Германия легализовала каннабис
Сорта свёклы "Бикорес" и "Кардинал F1" порадуют урожаем и вкусом
Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху
SciRep: особые соединения в стеблях Альбиции подавляют метастазирование рака
Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения
ГИБДД разъяснила, из какого ряда можно поворачивать на круговом перекрестке
Употребление апельсинового сока может способствовать более быстрому старению
Лимонно-йогуртовый кекс: ПП-рецепт
Ксения Собчак посоветовала интересную книжку современного автора для детей

Ксения Собчак порекомендовала детскую литературу для чтения

0:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о хорошей детской книге, которую они с 7-летним сыном Платоном сейчас читают.

Ксения Собчак порекомендовала детскую литературу для чтения
Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Собчак, которая отправилась со своим сыном Платоном в Дубай на каникулы, посоветовала к прочтению интересную детскую книгу.

"Взяли тут с Платоном в дорогу "Петьку" Генриха Книжника", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что в книге повествуется об изнеженном городском мальчике по имени Петя, который отправился в обычную деревню. В сельской глубинке ребёнка ожидают приключения.

Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала 4 своих любимых книги, которые она недавно прочитала.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Спатифиллум притянет магнитом деньги в дом: просто поставьте его туда — привлечёте финансовый достаток
Последние материалы
Священник Шитиков призвал не прерывать Великий пост после нарушения
Крым обзаведется двумя новыми круглогодичными курортами
Военный обозреватель Литовкин допустил выход конфликта на Украине за ее географические границы
OneTwoTrip: Вологда и Беларусь - самые бюджетные направления в мае
Японская косметика: пять интересных фактов
Зоопсихолог Демина рассказала, как выбрать кличку питомцу
Милявская отчитала фотографа, который показал её без фильтров
Бывший нападающий сборной Грузии Джанашия: грузины обалдевали от поддержки россиян в матче за выход на Евро-2024
Глава Роспотребнадзора призвала туристов прививаться от кори
"СберСтрахование": владельцам животных теперь доступен телемедицинский полис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников