Ксения Собчак посоветовала интересную книжку современного автора для детей

Ксения Собчак рассказала о хорошей детской книге, которую они с 7-летним сыном Платоном сейчас читают.
Собчак, которая отправилась со своим сыном Платоном в Дубай на каникулы, посоветовала к прочтению интересную детскую книгу.
"Взяли тут с Платоном в дорогу "Петьку" Генриха Книжника", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка рассказала, что в книге повествуется об изнеженном городском мальчике по имени Петя, который отправился в обычную деревню. В сельской глубинке ребёнка ожидают приключения.
Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала 4 своих любимых книги, которые она недавно прочитала.
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