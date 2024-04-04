Станислав Садальский прокомментировал заявление продюсера Иосифа Пригожина о любви к Родине.
Звезда фильма "Место встречи изменить нелья" привёл цитату Иосифа Пригожина о том, что он не собирается покидать Россию, несмотря на свою любовь к путешествиям. Муж певицы Валерии уверен, что россиян никто не ждёт за рубежом.
Садальский напомнил продюсеру, что его могут быть рады видеть родственники, живущие за границей.
"А как же родная мама Динара с тётей Галей, живущие в Израиле, неужели не ждут? Или любимый сынок и племянник забыл об их существовании?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал зарубежных артистов за молчание о теракте в Крокус Сити Холле.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.