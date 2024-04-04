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Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей

Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал заявление продюсера Иосифа Пригожина о любви к Родине.

Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Фото: https://vk.com/iosifprigozhin by Вк-аккаунт Иосифа Пригожина is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нелья" привёл цитату Иосифа Пригожина о том, что он не собирается покидать Россию, несмотря на свою любовь к путешествиям. Муж певицы Валерии уверен, что россиян никто не ждёт за рубежом.

Садальский напомнил продюсеру, что его могут быть рады видеть родственники, живущие за границей.

"А как же родная мама Динара с тётей Галей, живущие в Израиле, неужели не ждут? Или любимый сынок и племянник забыл об их существовании?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал зарубежных артистов за молчание о теракте в Крокус Сити Холле.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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