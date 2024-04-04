Стилист Алеко раскритиковал стиль телеведущей Ксении Бородиной

Ксения Бородина поспорила со стилистом Алеко, который назвал недостатки стиля телеведущей.
Ксения Бородина опубликовала в Инстаграм* противостояние со стилистом Алеко. Знаменитости обменялись колкостями в адрес друг друга.
— Снова меня во всё чёрное оденешь?
— Лучше быть в чёрном, чем эти бралеты Cartier на руках.
— Браслеты хоть стиль итальянки, а вот твои очки водолаза давно пора поменять.
— Не будешь слушаться, уйду к Собчак, — такой диалог состоялся между звёздами.
Ранее Ксения Бородиной призналась, что ей запрещали общаться с Ксенияей Собчак на шоу "Дом-2".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.