Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери

Певец Прохор Шаляпин написал завещание на своё имущество

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин распорядился своим имуществом в завещании.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public domain

Выпускник "Фабрики звёзд" написал завещание. В нём он вычеркнул из списка своих наследников брата своей мамы и его детей.

40-летний артист признался, что отношения с роднёй по маминой линии у него складываются непросто. Неприязнь заставила его сделать так, чтобы родственники не претендовали на его имущество.

Шаляпин не теряет надежды на то, что он создаст свою семью и обзаведётся прямыми наследниками. Сейчас он встречается с моделью Ольгой Хайрулловой.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что квартиру в Сочи ему завещала бабушка его друга.