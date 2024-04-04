Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери

Певец Прохор Шаляпин распорядился своим имуществом в завещании.
Выпускник "Фабрики звёзд" написал завещание. В нём он вычеркнул из списка своих наследников брата своей мамы и его детей.
40-летний артист признался, что отношения с роднёй по маминой линии у него складываются непросто. Неприязнь заставила его сделать так, чтобы родственники не претендовали на его имущество.
Шаляпин не теряет надежды на то, что он создаст свою семью и обзаведётся прямыми наследниками. Сейчас он встречается с моделью Ольгой Хайрулловой.
Ранее Прохор Шаляпин признался, что квартиру в Сочи ему завещала бабушка его друга.
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.