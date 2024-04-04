Певица Ирина Дубцова показала семейное фото: выглядит моложе девушки своего сына

Ирина Дубцова сфотографировалась с возлюбленной своего сына

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын певицы Ирины Дубцовой выбрал девушку, которая внешне напоминает его мать.

Фото: https://www.instagram.com/dubtsova_official by Инстаграм Ирины Дубцовой is licensed under public domain

Выпускница "Фабрики звёзд" разместила в Инстаграм* семейную фотографию. На ней запечатлёны сын певицы Артём Черницын и его девушка, чемпионка по спортивным танцам Тоня Худякова.

"Детишки", — кратко подписала кадры Ирина.

Интернет-пользователи отметили, что девушка сына немного похожа на Дубцову. Кроме того, сама артистка под фильтрами выглядит моложе, чем возлюбленная наследника.

Ранее сын певицы Ирины Дубцовой рассказал о своих отношениях с 17-летней Тоней Худяковой.

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