Королева Камилла принудила короля Чарльза изменить свои привычки во время борьбы с раком

Королева Камилла настояла на изменении привычки Короля Карла во время лечения рака

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, королева Камилла настояла, чтобы король Карл изменил свою привычку пропускать обед во время официальных обязанностей, особенно с учетом его лечения от рака.

Фото: flickr by Senedd Cymru / Welsh Parliament is licensed under CC BY 2.0

Согласно ее сообщению на странице Substack "Royals Extra", Камилла теперь следит за тем, чтобы ее муж употреблял пищу в нужное время, и, судя по всему, это приносит результаты, поскольку король Чарльз уже явился на публику после своего диагноза рака.