Королева Камилла принудила короля Чарльза изменить свои привычки во время борьбы с раком

По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, королева Камилла настояла, чтобы король Карл изменил свою привычку пропускать обед во время официальных обязанностей, особенно с учетом его лечения от рака.
Согласно ее сообщению на странице Substack "Royals Extra", Камилла теперь следит за тем, чтобы ее муж употреблял пищу в нужное время, и, судя по всему, это приносит результаты, поскольку король Чарльз уже явился на публику после своего диагноза рака.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.