По словам эксперта по королевской семье Тома Куинна, принц Гарри чувствует дискомфорт по поводу нового бизнеса Меган Маркл, American Riviera Orchard. Хотя он полностью поддерживает свою супругу, он не уверен в этом аспекте из-за того, что вырос в семье, где смотрели свысока на подобные коммерческие предприятия.
Тем временем, Меган готовится к запуску своего нового бренда и планирует активнее появляться в общественности для его продвижения.
По словам источников, Меган потратила более года на разработку American Riviera Orchard, и это отражает ее страсть к делу. Однако запуск бренда в то же время, когда отмечается День Дианы, вызвал волну критики, обвиняя Меган в использовании наследия принцессы Дианы для продвижения своего бизнеса.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.