Принц Гарри в шоке от решения Меган Маркл: скрытая правда о новом бизнесе American Riviera Orchard

Принц Гарри "не уверен" в новом бизнесе Меган Маркл

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам эксперта по королевской семье Тома Куинна, принц Гарри чувствует дискомфорт по поводу нового бизнеса Меган Маркл, American Riviera Orchard. Хотя он полностью поддерживает свою супругу, он не уверен в этом аспекте из-за того, что вырос в семье, где смотрели свысока на подобные коммерческие предприятия.

Фото: Wikipedia by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0

Тем временем, Меган готовится к запуску своего нового бренда и планирует активнее появляться в общественности для его продвижения.

По словам источников, Меган потратила более года на разработку American Riviera Orchard, и это отражает ее страсть к делу. Однако запуск бренда в то же время, когда отмечается День Дианы, вызвал волну критики, обвиняя Меган в использовании наследия принцессы Дианы для продвижения своего бизнеса.