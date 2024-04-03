Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья. Он утверждает, что она чувствует себя хорошо и счастлива, однако не уверен, поедет ли на ее юбилей.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

"Она — женщина. Имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!" — цитирует Намина "МК".

Кроме того, недавно была ссора между Пугачевой и Стасом Михайловым.