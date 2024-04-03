Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья. Он утверждает, что она чувствует себя хорошо и счастлива, однако не уверен, поедет ли на ее юбилей.
"Она — женщина. Имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!" — цитирует Намина "МК".
Кроме того, недавно была ссора между Пугачевой и Стасом Михайловым.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.