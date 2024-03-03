Почему Либерж Кпадону столкнулась с трагической участью? Олеся Малибу рассказала всю правду

В интервью модель Олеся Малибу поделилась своими взглядами на сложную судьбу Либерж Кпадону, участницы реалити-шоу "Дом-2", которая ушла из жизни.
Малибу отметила, что Кпадону столкнулась с трудностями в личной жизни и психологическими проблемами, а ее участие в телепроекте негативно сказалось на ее здоровье и благополучии.
Возникли даже слухи о туберкулезе у Либерж, но она якобы отказалась от операции.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.