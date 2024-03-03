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Почему Либерж Кпадону столкнулась с трагической участью? Олеся Малибу рассказала всю правду

Олеся Малибу раскрыла детали сложной судьбы Либерж Кпадону

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Шоу-бизнес

В интервью модель Олеся Малибу поделилась своими взглядами на сложную судьбу Либерж Кпадону, участницы реалити-шоу "Дом-2", которая ушла из жизни.

Олеся Малибу раскрыла детали сложной судьбы Либерж Кпадону
Фото: инстаграмм аккаунт Олеси Малибу

Малибу отметила, что Кпадону столкнулась с трудностями в личной жизни и психологическими проблемами, а ее участие в телепроекте негативно сказалось на ее здоровье и благополучии.

Возникли даже слухи о туберкулезе у Либерж, но она якобы отказалась от операции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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