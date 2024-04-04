Юморист Гальцев показал, как выглядит сейчас дочь Юрия Гагарина: "Очаровательная женщина с открытой душой"

Юморист Юрий Гальцев объяснил, чем его восхитила наследница космонавта Юрия Гагарина.
Звезда "Аншлага" опубликовал в Инстаграм* совместное фото с дочерью легендарного покорителя космоса Юрия Гагарина.
Гальцев вспомнил о том счастливом времени, когда страна запускала в космос Гагарина 12 апреля 1961 года
"Елена Юрьевна — дочь Гагарина. Очаровательная женщина с открытой душой и добрым сердцем! Обнимаю!" — написал комик под фото.
Ранее сообщалось, что дочь первого космонавта зарегистрировала товарный знак "Юрий Гагарин".
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У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.