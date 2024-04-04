Юморист Гальцев показал, как выглядит сейчас дочь Юрия Гагарина: "Очаровательная женщина с открытой душой"

Юморист Юрий Гальцев восхитился красотой дочери Юрия Гагарина

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Юрий Гальцев объяснил, чем его восхитила наследница космонавта Юрия Гагарина.

Фото: https://www.instagram.com/galtsev_yuriy by Инстаграм Юрия Гальцева is licensed under public domain

Звезда "Аншлага" опубликовал в Инстаграм* совместное фото с дочерью легендарного покорителя космоса Юрия Гагарина.

Гальцев вспомнил о том счастливом времени, когда страна запускала в космос Гагарина 12 апреля 1961 года

"Елена Юрьевна — дочь Гагарина. Очаровательная женщина с открытой душой и добрым сердцем! Обнимаю!" — написал комик под фото.

Ранее сообщалось, что дочь первого космонавта зарегистрировала товарный знак "Юрий Гагарин".

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