Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге возмутил сценарий мультфильма "Маша и медведь" в перессказе умного голосового помощника "Алиса".
Как сообщают РИА Новости, умная колонка "Алиса" шокировала детского омбудсмена Анну Митянину, которая выразила обеспокоенность по поводу негативного влияния на детей информационных технологий.
"Алиса" пересказала ребёнку жуткую предысторию всем известного мудьтфильма "Маша и медведь".
По версии голосового помошника, Маша является лишь призраком, который видят только животные. Родители девочки покинули дом, где якобы умерла их дочь. Девочка мучает медведя, потому что именно он виновен в её смерти.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.