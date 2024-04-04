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Умная колонка "Алиса" шокировала жутким пересказом мультика "Маша и медведь" уполномоченного по правам ребёнка

Умная колонка "Алиса" рассказала жуткую предысторию мультфильма "Маша и медведь"

0:42
Шоу-бизнес

Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге возмутил сценарий мультфильма "Маша и медведь" в перессказе умного голосового помощника "Алиса". 

Умная колонка "Алиса" рассказала жуткую предысторию мультфильма "Маша и медведь"
Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

Как сообщают РИА Новости, умная колонка "Алиса" шокировала детского омбудсмена Анну Митянину, которая выразила обеспокоенность по поводу негативного влияния на детей информационных технологий.

"Алиса" пересказала ребёнку жуткую предысторию всем известного мудьтфильма "Маша и медведь".

По версии голосового помошника, Маша является лишь призраком, который видят только животные. Родители девочки покинули дом, где якобы умерла их дочь. Девочка мучает медведя, потому что именно он виновен в её смерти.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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