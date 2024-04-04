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Никита Кологривый отказался сниматься у голливудских режиссёров Камерона и Нолана

Никита Кологривый заявил, что не будет сниматься у Камерона и Нолана

0:35
Шоу-бизнес

Никита Кологривый показал себя настоящим патриотом и отказался сниматься в зарубежных фильмах.

Никита Кологривый заявил, что не будет сниматься у Камерона и Нолана
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public domain

Звезда сериала "Слово пацана" снова радует публику своими эпатажными заявлениями.

На этот раз актёр стремительно вышел из автомобиля, разговаривая по двум мобильным телефонам одновременно.

"Я сказал, ни Камерону, ни Нолану никаких контрактов! Я работаю только в России. Пускай снимают Ди Каприо своего. Всё!" — громко заявил Кологривый.

Ранее Никита Кологривый зажёг под песню Андрея Губина.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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