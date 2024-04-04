Никита Кологривый отказался сниматься у голливудских режиссёров Камерона и Нолана

Никита Кологривый показал себя настоящим патриотом и отказался сниматься в зарубежных фильмах.
Звезда сериала "Слово пацана" снова радует публику своими эпатажными заявлениями.
На этот раз актёр стремительно вышел из автомобиля, разговаривая по двум мобильным телефонам одновременно.
"Я сказал, ни Камерону, ни Нолану никаких контрактов! Я работаю только в России. Пускай снимают Ди Каприо своего. Всё!" — громко заявил Кологривый.
Ранее Никита Кологривый зажёг под песню Андрея Губина.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.