Актриса Лиза Арзамасова уговорила Илью Авербуха сниматься в "Папиных дочках"

Лиза Арзамасова сообщила, что Илья Авербух будет сниматься в "Папиных дочках"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова рассказала, какая роль в сериале "Папины дочки" досталась Илье Авербуху.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

Актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", опубликовала в Инстаграм* совместную фотографию с мужем, фигуристом Ильёй Авербухом.

"Мне кажется это очень романтичным 15 апреля стартует новый сезон "Новых папиных дочек", где в роли Ильи Авербуха — Илья Авербух. Ну не здорово ли?" — написала Лиза в социальных сетях.

Арзамасова поблагодарила супруга за то, что он согласился на съёмки и отметила, что теперь у них с мужем будет нечто общее в данной истории.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской