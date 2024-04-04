Актриса Лиза Арзамасова уговорила Илью Авербуха сниматься в "Папиных дочках"

Лиза Арзамасова рассказала, какая роль в сериале "Папины дочки" досталась Илье Авербуху.
Актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", опубликовала в Инстаграм* совместную фотографию с мужем, фигуристом Ильёй Авербухом.
"Мне кажется это очень романтичным 15 апреля стартует новый сезон "Новых папиных дочек", где в роли Ильи Авербуха — Илья Авербух. Ну не здорово ли?" — написала Лиза в социальных сетях.
Арзамасова поблагодарила супруга за то, что он согласился на съёмки и отметила, что теперь у них с мужем будет нечто общее в данной истории.
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