Актриса Ольга Будина назвала куклу Барби женщиной лёгкого поведения

Актриса Ольга Будина раскритиковала куклу Барби

Актриса Ольга Будина объъяснила, почему дети должны играть в пупсов, а не в куклу Барби.

Фото: https://vk.com/budinaolga by ВК-аккаунт Ольги Будиной is licensed under public domain

Звезда сериала "Идиот" уверена, что пупсы формируют у детей родительский инстинкт, так как их можно пеленать.

Куклу Барби актриса считает женщиной лёгкого поведения.

"Безнравственная молодая девица с пониженной социальной ответственностью" — так охарактеризовала Будина иностранную игрушку.

Ранее Ольга Будина раскритиковала творчество режиссёра Квентина Тарантино.