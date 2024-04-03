Актриса Ольга Будина назвала куклу Барби женщиной лёгкого поведения

Актриса Ольга Будина объъяснила, почему дети должны играть в пупсов, а не в куклу Барби.
Звезда сериала "Идиот" уверена, что пупсы формируют у детей родительский инстинкт, так как их можно пеленать.
Куклу Барби актриса считает женщиной лёгкого поведения.
"Безнравственная молодая девица с пониженной социальной ответственностью" — так охарактеризовала Будина иностранную игрушку.
Ранее Ольга Будина раскритиковала творчество режиссёра Квентина Тарантино.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.