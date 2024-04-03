Юлия Барановская показала повзрослевшую красавицу дочь от Андрея Аршавина: моя девочка

Юлия Барановская трогательно поздравила повзрослевшую дочь с днём рождения

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала кадры с дочерью Яной в честь дня рождения девочки.

Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public domain

Барановская поделилась с подписчиками в Инстаграм* кадрами с наследницей от футболиста Андрея Аршавина, которой исполнилось 16 лет.

"С днём рождения, моя девочка", — написала звезда ТВ под фото.

Подписчики отметили, что Яна внешне похожа на своего отца. Девочка занимается танцами и отлично учится в школе.

У Барановской также есть 18-летний сын Артём и 11-летний сын Арсений.

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