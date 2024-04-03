Юлия Барановская показала повзрослевшую красавицу дочь от Андрея Аршавина: моя девочка

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала кадры с дочерью Яной в честь дня рождения девочки.
Барановская поделилась с подписчиками в Инстаграм* кадрами с наследницей от футболиста Андрея Аршавина, которой исполнилось 16 лет.
"С днём рождения, моя девочка", — написала звезда ТВ под фото.
Подписчики отметили, что Яна внешне похожа на своего отца. Девочка занимается танцами и отлично учится в школе.
У Барановской также есть 18-летний сын Артём и 11-летний сын Арсений.
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