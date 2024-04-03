Бывший возлюбленный Ксении Бородиной рассказал о прибавлении в семье

Бывший жених Ксении Бородиной адвокат Михаил Терёхин объяснил, на кого похожа его маленькая дочка.
Бывший бойфренд звезды "Дома-2" поделился радостью с подписчиками в социальных сетях. Юрист стал отцом.
"Папина дочка. Все говорят моя копия, а я вот не знаю, плохо это или хорошо", — написал Терёхин под снимком с наследницей.
Адвокат женат на диетологе Лилии Воронковой. Дочку, которую назвали Анной, родилась в феврале 2024 года.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.