Бывший возлюбленный Ксении Бородиной рассказал о прибавлении в семье

Бывший бойфренд Ксении Бородиной стал отцом

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший жених Ксении Бородиной адвокат Михаил Терёхин объяснил, на кого похожа его маленькая дочка.

Фото: https://vk.com/id256904845?ysclid=lujxcpv10319076149 by ВК-аккаунт Михаила Терёхина is licensed under public domain

Бывший бойфренд звезды "Дома-2" поделился радостью с подписчиками в социальных сетях. Юрист стал отцом.

"Папина дочка. Все говорят моя копия, а я вот не знаю, плохо это или хорошо", — написал Терёхин под снимком с наследницей.

Адвокат женат на диетологе Лилии Воронковой. Дочку, которую назвали Анной, родилась в феврале 2024 года.