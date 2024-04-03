Стала известна причина избиения финалиста шоу "Голос" Ладислава Бубнара

Участника шоу "Голос" Ладислава Бубнара избил его друг из-за денег.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", Ладислав Бубнар знал нападавшего и дружил с ним.
Певец однажды помог приятелю найти помещение под бизнес, однако отказался финансировать предпринимателя. Об этом рассказал менеджер артиста.
Напал на Ладислава Бубнара злоумышленник в Академии Бубнара. Он ворвался в учебное помещение и так сильно ударил артиста, что тот лишился чувств. Упавшего на пол певца ещё некоторое время нападавший избивал ногами.
Бубнар получил травму головы, поэтому ему понадобилась госпитализация.
Ладислав собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
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