Певица Тейлор Свифт попала в список богатейших людей мира вместе с Илоном Маском

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Певица Тейлор Свифт оказалась в списке журнала Forbes наряду с самыми богатыми людьми планеты.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Журнал Forbes признал певицу Тейлор Свифт одной из богатейших женщин мира.

Состояние 34-летней звезды составляет 1,1 миллиарда долларов.

"Самый известный новичок в рейтинге, чей рекордный тур Eras по пяти континентам стал первым", — гласит пояснение Forbes.

Певица попала с хорошу компанию. Соседями по рейтингу артистки стали Илон Маск и Джефф Безос.

Ранее сообщалось, что кошка Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых питомцев в мире.