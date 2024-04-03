Певица Тейлор Свифт попала в список богатейших людей мира вместе с Илоном Маском

Певица Тейлор Свифт оказалась в списке журнала Forbes наряду с самыми богатыми людьми планеты.
Журнал Forbes признал певицу Тейлор Свифт одной из богатейших женщин мира.
Состояние 34-летней звезды составляет 1,1 миллиарда долларов.
"Самый известный новичок в рейтинге, чей рекордный тур Eras по пяти континентам стал первым", — гласит пояснение Forbes.
Певица попала с хорошу компанию. Соседями по рейтингу артистки стали Илон Маск и Джефф Безос.
Ранее сообщалось, что кошка Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых питомцев в мире.
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