Юрий Лоза вывел на чистую воду мошенников, которые притворяются ГИБДД

Певец Юрий Лоза провёл своё мини-расследование и понял, что штраф с него пытаются взыскать мошенники.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что получил уведомление от банка с предписанием оплатить штраф за нарушение ПДД.
Лоза проверил порталы "Штрафы ГИБДД" и "РосШтрафы" и не нашёл там никаких нарушений.
Певец выдвинул несколько версий произошедшего.
"Либо кто-то спёр базу данных банка и выслал им от имени ГИБДД ложное уведомление о нарушении правил их клиентом, либо какая-то дочерняя контора той же ГИБДД хочет заработать, присылая банку ложные уведомления", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
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