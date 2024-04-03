Юрий Лоза вывел на чистую воду мошенников, которые притворяются ГИБДД

Юрий Лоза пожаловался на мошенников, которые притворяются ГИБДД

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза провёл своё мини-расследование и понял, что штраф с него пытаются взыскать мошенники.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что получил уведомление от банка с предписанием оплатить штраф за нарушение ПДД.

Лоза проверил порталы "Штрафы ГИБДД" и "РосШтрафы" и не нашёл там никаких нарушений.

Певец выдвинул несколько версий произошедшего.

"Либо кто-то спёр базу данных банка и выслал им от имени ГИБДД ложное уведомление о нарушении правил их клиентом, либо какая-то дочерняя контора той же ГИБДД хочет заработать, присылая банку ложные уведомления", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Ранее Юрий Лоза привёл новые аргументы, подтверждающие теорию о плоской Земле.