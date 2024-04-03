Взаимопонимание во дворце: Королева Камилла и принц Уильям стали неразлучными после шокирующего диагноза

Отношения принца Уильяма с Королевой Камиллой укрепились после диагноза рака у Кейт Миддлтон

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Отношения принца Уильяма с Королевой Камиллой укрепились после того, как Кейт Миддлтон получила диагноз рака, заявил эксперт по королевской семье.

Фото: Wikipedia by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0

Принц Уильям и Королева Камилла стали "гораздо ближе", столкнувшись с похожими трудностями, связанными с борьбой их супругов с раком.

Они остаются ключевыми рабочими членами королевской семьи, несмотря на личные сложности. Обстановка помогла им приблизиться друг к другу и укрепить отношения, предположила эксперт.