Взаимопонимание во дворце: Королева Камилла и принц Уильям стали неразлучными после шокирующего диагноза

Отношения принца Уильяма с Королевой Камиллой укрепились после того, как Кейт Миддлтон получила диагноз рака, заявил эксперт по королевской семье.
Принц Уильям и Королева Камилла стали "гораздо ближе", столкнувшись с похожими трудностями, связанными с борьбой их супругов с раком.
Они остаются ключевыми рабочими членами королевской семьи, несмотря на личные сложности. Обстановка помогла им приблизиться друг к другу и укрепить отношения, предположила эксперт.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.