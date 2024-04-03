Бомба в Голливуде: Джилленхол и МакГрегор взорвали интернет своим новым проектом

Фильм с Джейком Джилленхолом и Конором МакГрегором установил рекорд просмотров на Prime Video

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фильм, в котором снялись Джейк Джилленхол и Конор МакГрегор, стал рекордсменом просмотров на платформе Prime Video, привлекши 50 миллионов зрителей с момента своего дебюта. Это новый рекорд для Prime Video.

Фото: Wikipedia by Amirmehdisalimi79 is licensed under CC BY-SA 3.0

Премьера состоялась неделю назад, и уже в первые дни фильм привлек множество внимания. Conor McGregor выразил радость по этому поводу, отметив, что такие показатели на домашнем экране эквивалентны огромному кассовому сбору в кинотеатрах.

Фильм является новой интерпретацией культового боевика "Бар на дороге" 1989 года, где бывший боец UFC Элвуд Долтон (сыгранный Джейком) получает работу охранника в дорожном доме во Флоридских ключах.