Бомба в Голливуде: Джилленхол и МакГрегор взорвали интернет своим новым проектом

Фильм, в котором снялись Джейк Джилленхол и Конор МакГрегор, стал рекордсменом просмотров на платформе Prime Video, привлекши 50 миллионов зрителей с момента своего дебюта. Это новый рекорд для Prime Video.
Премьера состоялась неделю назад, и уже в первые дни фильм привлек множество внимания. Conor McGregor выразил радость по этому поводу, отметив, что такие показатели на домашнем экране эквивалентны огромному кассовому сбору в кинотеатрах.
Фильм является новой интерпретацией культового боевика "Бар на дороге" 1989 года, где бывший боец UFC Элвуд Долтон (сыгранный Джейком) получает работу охранника в дорожном доме во Флоридских ключах.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.