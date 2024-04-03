Обвинения против Канье Уэста: что скрывалось за стенами его школы?

Канье Уэст подвергается судебному разбирательству из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации

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Бывший сотрудник Канье Уэста, Тревор Филлипс, подал в суд на певца, утверждая, что тот открыто выражал антисемитские взгляды и дискриминировал сотрудников во время работы в его школе Donda Academy.

Фото: Wikipedia by Peter Hutchins is licensed under CC BY 2.0

Филлипс утверждает, что Уэст рассказывал антисемитские риторические высказывания перед сотрудниками и даже перед детьми, при этом озвучивал странные планы, такие как стрижка головы учеников и построение тюрем на территории школы.

Филлипс также сообщает о необычной встрече с Уэстом в отеле, где певец, по его словам, делал утверждения антисемитского характера и высказывал расистские и гомофобные взгляды.