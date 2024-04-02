Тейлор Свифт стала миллиардершей. Как ей это удалось?

Тейлор Свифт вошла в клуб миллиардеров

В октябре 2023 года Тейлор Свифт впервые вошла в список миллиардеров журнала Forbes, официально попав в список в 2024 году.

Фото: инстаграм аккаунт Тейлор Свифт

Ее состояние оценивается в $1.1 миллиарда, что, тем не менее, не позволяет ей войти в топ-10 самых богатых людей мира, в котором преимущественно присутствуют мужчины.

Благодаря доходам от гастрольного тура Eras, стоимости ее музыкального каталога и недвижимости, Тейлор смогла накопить такое состояние. Ее гастрольный тур Eras стал первым в истории, который преодолел отметку в $1 миллиард.