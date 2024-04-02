Фанаты начали выражать беспокойство по поводу возможной пластической хирургии и процедур изменения внешности у Кендалл Дженнер после того, как заметили подозрительный признак в новом видеоклипе.
В видео, опубликованном 28-летней моделью и телеведущей, она продемонстрировала модный наряд, однако внимание фанатов было привлечено не столько образом, сколько изменениями в ее внешности, которые некоторые ассоциировали с пластической хирургией и инъекциями.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.