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Ксения Собчак оценила пикантную фотосессию рэпера Моргенштерна* в постели

Ксения Собчак посчитала красивой откровенную фотосессию Моргенштерна*

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала смелую утреннюю фотосессию рэпера Моргенштерна*.

Ксения Собчак посчитала красивой откровенную фотосессию Моргенштерна*
Фото: Инстаграм рэпера Моргенштерна

Моргенштерн* разместил в Инстаграм** серию пикантных снимков. Рэпер попозировал без одежды на постели в лучах утреннего солнца.

"Проснулся, улыбнулся", — написал под кадрами Алишер.

Мимо фотосессии не прошла давняя подруга Моргенштерна Ксения Собчак.

"Красиво", — подписала под фото журналистка.

Женская часть аудитории рэпера тоже осталась довольна.

"Настолько близко Моргенштерна мы ещё не знали";

"Наконец-то достойная онлифанщица":

"Когда ждёшь, пока трусы отстираются", — писали фолверы под постом музыканта.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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