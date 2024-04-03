Ксения Собчак оценила пикантную фотосессию рэпера Моргенштерна* в постели

Ксения Собчак посчитала красивой откровенную фотосессию Моргенштерна*

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала смелую утреннюю фотосессию рэпера Моргенштерна*.

Фото: Инстаграм рэпера Моргенштерна

Моргенштерн* разместил в Инстаграм** серию пикантных снимков. Рэпер попозировал без одежды на постели в лучах утреннего солнца.

"Проснулся, улыбнулся", — написал под кадрами Алишер.

Мимо фотосессии не прошла давняя подруга Моргенштерна Ксения Собчак.

"Красиво", — подписала под фото журналистка.

Женская часть аудитории рэпера тоже осталась довольна.

"Настолько близко Моргенштерна мы ещё не знали"; "Наконец-то достойная онлифанщица": "Когда ждёшь, пока трусы отстираются", — писали фолверы под постом музыканта.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской