Ксения Собчак оценила пикантную фотосессию рэпера Моргенштерна* в постели

Ксения Собчак прокомментировала смелую утреннюю фотосессию рэпера Моргенштерна*.
Моргенштерн* разместил в Инстаграм** серию пикантных снимков. Рэпер попозировал без одежды на постели в лучах утреннего солнца.
"Проснулся, улыбнулся", — написал под кадрами Алишер.
Мимо фотосессии не прошла давняя подруга Моргенштерна Ксения Собчак.
"Красиво", — подписала под фото журналистка.
Женская часть аудитории рэпера тоже осталась довольна.
"Настолько близко Моргенштерна мы ещё не знали";
"Наконец-то достойная онлифанщица":
"Когда ждёшь, пока трусы отстираются", — писали фолверы под постом музыканта.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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