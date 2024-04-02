Максим Галкин* поделился уютными домашними кадрами с Пугачёвой и детьми

Галкин* показал новое хобби сына Гарри

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* показал, как весело проводит время с детьми под весёлые возгласы Аллы Пугачёвой.

Фото: Инстаграм Максима Галкина

Галкин* разметсил в Инстаграм** видео, на котором Гарри показывает своё новое хобби. Мальчик увлёкся карточными фокусами.

7-летний наследник звёздной пары разложил на столе карты вертикально. Затем мальчик толкнул одну карту, и вся колода сложилось по принципу домино.

"Красота, ура! Браво, Гарри!" — выразила свой восторг Алла Пугачёва.

Ранее Максим Галкин* загрустил по работе на российском телевидении.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской